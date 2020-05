Apesar de ligeira, esta foi, também, a queda mensal mais acentuada desde fevereiro de 2013, mostram ainda os dados do INE.



Em abril, a taxa média caiu em todos os tipos de financiamento, incluindo naquele que foi destinado à aquisição de habitação, onde os juros também ficaram, pela primeira vez, abaixo de 1%.



No financiamento à aquisição de habitação, o que tem maior peso no conjunto do crédito à habitação, os juros caíram de 1,019% em março para 0,964% em abril. Já no financiamento à construção de habitação, a taxa média caiu de 0,810% para 0,787%, enquanto na reabilitação de habitação reduziu-se de 1,129% para 1,075%.



Também nos contratos celebrados nos três meses anteriores à análise do INE houve uma redução das taxas médias, em todos os destinos de financiamento. A nível global, o juro médio caiu de 1,118% em março para 0,891% em abril. A queda foi mais acentuada no financiamento à aquisição de habitação, onde o juro médio caiu de 1,115% para 0,882%.



Já o capital médio em dívida voltou a aumentar, em 46 euros, fixando-se em 53.886 euros em abril, enquanto a prestação média caiu de 249 euros para 237 euros.



As taxas de juro implícitas no crédito à habitação voltaram a cair em abril deste ano, depois de um ligeiro aumento em março, e mantiveram-se assim, abaixo do patamar de 1%. Os dados foram divulgados esta quarta-feira, 20 de maio, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que dá conta de que o capital médio em dívida aumentou naquele mês.Os dados publicados esta manhã pelo INE mostram que a taxa de juro média no conjunto dos contratos de crédito à habitação fixou-se em 0,947% em abril de 2020, abaixo da taxa de 0,998% registada em março. Os juros do crédito à habitação atingem, assim, um novo mínimo desde, pelo menos, janeiro de 2009, data em que tem início esta série estatística do INE.