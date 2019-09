Os juros do crédito à habitação desceram no mês passado para 1,077%. Foi a primeira descida depois de oito meses a aumentarem.

Os dados do INE mostram ainda que a descida verificou-se em todos os destinos de financiamento. A descida mais acentuada, de 1,9 pontos base, verificou-se no financiamento à reabilitação de habitação. Já no financiamento à aquisição de habitação, o mais relevante no conjunto do crédito à habitação, a taxa de juro implícita desceu um ponto base, para 1,099%. No caso do financiamento à construção, a descida menos acentuada, de 0,8 pontos base para 0,899%.



Quanto aos contratos celebrados nos últimos três meses, voltou a verificar-se uma subida, pelo terceiro mês consecutivo, ainda que tenha havido uma desaceleração significativa. A taxa de juro dos créditos à habitação contraídos nos últimos três meses subiu de 1,305% em julho para 1,306% em agosto.



Já o capital médio em dívida para a totalidade dos contratos subiu 102 euros em agosto, fixando-se nos 53.056 euros. Esta é a primeira vez desde janeiro de 2015 que o capital médio em dívida ultrapassa os 53 mil euros.



Em sentido contrário, o valor médio da prestação vencida desceu um euro, para 247 euros.



