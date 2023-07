Juros nos depósitos das empresas aceleram

As taxas de juro dos novos depósitos às empresas atingiram 1% em janeiro deste ano, o que contrasta com 0,56% no mesmo mês no caso dos novos depósitos às famílias, que apenas atingiram o patamar de 1% em abril. No quarto mês do ano, os juros pagos pelo dinheiro das empresas parado nos bancos já se fixavam em 2,33%, máximos de 11 anos.





...