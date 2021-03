Juros nos EUA e PIB não divergiam tanto desde 1966 e dão margem para mais escalada nas yields

Os juros das obrigações soberana dos Estados Unidos têm visto subidas atrás de subidas, mas nem assim evitaram o maior hiato entre as yields e o PIN norte-americano desde 1966. Desta forma, ainda há espaço para o rally destes juros continuar – uma subida que tem deixado os investidores com "vertigens".





Os analistas estão a elevar as perspetivas tanto para o crescimento como para a inflação, numa altura em que os cidadãos norte-americanos estão prestes a verem injetados na sua economia 1,9 biliões de dólares, referentes ao mais recente pacote de estímulos que a administração Biden está a trabalhar para ser aprovado – e que já passou, inclusivamente, as primeiras etapas.





A projeção média quanto ao produto interno bruto (PIB) nominal atingiu um pico de 32 anos, os 7,6%, de acordo com os inquéritos feitos pela Bloomberg. Apesar de os juros da dívida a 10 anos terem duplicado para os 1,6% desde novembro, as taxas de juro das treasuries fica aquém das perspetivas de crescimento, o que proporciona o maior desencontro entre as duas desde 1966.





Uma divergência tão alargada nestas duas frentes tem sido rara, assinala a Bloomberg. O PIB nominal tem-se distanciado em média menos de 2 pontos percentuais das taxas de juro a dez anos, na década terminada em 2019.





A Reserva Federal norte-americana defendeu publicamente que o aumento das yields é precisamente reflexo das perspetivas de crescimento mais fortes, afastando de certa forma a necessidade de uma intervenção através de políticas monetárias mais apertadas.





"Estou pessimista quanto ao mercado de obrigações", afirma um dos analistas da Macro Intelligence 2 Partners, em declarações à Bloomberg. "Temos simplesmente demasiados estímulos a entrarem no sistema. Vai combinar-se o crescimento com uma aceleração muito rápida na inflação", conclui.