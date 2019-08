pacote de estímulos "significativo e impactante" que apanhe de surpresa (pela positiva) os investidores.

Neste momento, a nível mundial, mais de 15 biliões de dólares de obrigações já estão em terreno negativo e mais de 30 biliões de dólares encontram-se abaixo da inflação, ou seja, não têm nenhum rendimento após descontada a variação dos preços.

Além disso, hoje marca também a primeira vez em que toda a dívida pública portuguesa com maturidade até nove anos está a negociar no vermelho no mercado secundário.Os juros das obrigações soberanas têm vindo a cair nas últimas semanas de forma significativa à medida que os investidores procuram ativos de refúgio para se defenderem uma potencial crise económica. Ontem o Eurostat revelou que a economia da Zona Euro desacelerou no segundo trimestre e que a Alemanha, a maior economia do euro, contraiu 0,1% nesse mesmo período.Recentemente, a Alemanha viu toda a sua dívida pública até aos 30 anos a negociar com juro negativo no mercado secundário. O mesmo ocorreu na dívida holandesa pouco tempo depois. Ontem, nos EUA, os juros da dívida a dez anos negociaram abaixo dos juros a dois anos pela primeira vez desde 2007 e hoje os juros a 30 anos negociaram abaixo dos 2%, um mínimo histórico.No caso da dívida portuguesa, os juros estão a cair há quatro sessões, ajudados também pela melhoria da perspetiva para "positiva" decidida pela Moody's na passada sexta-feira. Esta decisão costuma antecipar uma melhoria do rating nos meses seguintes. Foi em fevereiro deste ano que os juros baixaram dos 1,5%, em maio dos 1% e em junho dos 0,5%, aproximando-se agora de terreno negativo.Em particular esta quinta-feira os juros soberanos na Europa estão a cair de forma mais intensa por causa das palavras de Olli Rehn . O atual governador do Banco da Finlândia disse numa entrevista que quer que o BCE anuncie em setembro umAliás, tem sido também a expectativa de que o Banco Central Europeu (BCE) vai baixar os juros em setembro a contribuir para a queda dos juros das dívidas públicas, incluindo de Itália e da Grécia, os dois países da Zona Euro que têm os maiores rácios de endividamento face à economia.Além do corte dos juros diretores, a possibilidade do BCE retomar o programa de compra de ativos (cujas compras líquidas terminaram em dezembro de 2018), em particular de dívida pública, tem vindo a beneficiar as obrigações soberanas.