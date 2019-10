Just Eat dispara mais de 25% após ser alvo de nova oferta. Proposta já foi recusada

A holandesa Prosus avançou com uma oferta de compra sobre a Just Eat, avaliando a britânica em 4,9 mil milhões de libras. A Prosus surge assim como mais uma interessada na britânica, depois de a Takeaway já ter apresentado uma oferta. A Just Eat já rejeitou a proposta, o que não impede as ações de continuarem a disparar em bolsa.

As ações da Just Eat estão a subir 25,52% para 739,80 pence, um valor acima dos 710 pence oferecidos pela Prosus para comprar cada ação da britânica.

A oferta "oferece aos acionistas da Just Eat a certeza de uma oferta em dinheiro", salientou a Prosus num comunicado, citado pela Bloomberg. Ainda assim, a oferta não conseguiu convencer o conselho de administração da empresa britânica, que considera que a proposta da holandesa subavalia "significativamente" a cotada.

A Just Eat explicou que esta foi a terceira proposta apresentada pela Prosus, que inicialmente propôs oferecer 670 pence por cada ação. Depois de "chumbada" esta proposta, a holandesa elevou para 700 e posteriormente para 710 pence a oferta. Mas as três propostas foram rejeitadas, unanimemente, pelo conselho de administração, explica a Just Eat, citada pela agência de informação Bloomberg.

Esta proposta da Prosus surge numa altura em que a Takeaway está a tentar fundir-se com a Just Eat. Esta última operação tem o "aval" do conselho de administração que considera que a combinação dos negócios das duas empresas tem por base uma estratégia racional.

A proposta da Takeaway avaliava a Just Eat em 731 pence por título, aquando do seu anúncio. Esta proposta foi aceite em julho. Desde então as ações da Just Eat têm vindo a perder valor. O que, devido aos contornos da oferta, a contrapartida implícita, tendo em consideração o valor das ações da Just Eat no fecho de segunda-feira, é de 594 pence.



Ainda assim, a Just Eat reitera que esta oferta, de combinação de operações, faz mais sentido em termos estratégicos, pelo que rejeitou a proposta da Prosus.