Juventus afunda mais de 13% após derrota frente ao Atlético

As ações da Juventus estão a afundar em bolsa, depois de a equipa de futebol principal ter perdido frente ao Atlético de Madrid a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. A derrota foi por 2-0 e reduz as possibilidades da passagem aos quartos-de-final da competição.

Os títulos deslizam 9,32% para 1,314 euros, tendo chegado já a afundar um máximo de 13,73%, o que corresponde à maior queda intradiária desde outubro de 2017, segundo a Bloomberg.

O clube de Cristiano Ronaldo deslocou-se até Madrid, tendo saído derrotado deste encontro, o que fez descer as apostas sobre a passagem da Juventus à próxima fase da Liga dos Campeões.

A Juventus passou a ser a oitava equipa com maior probabilidade de ganhar o torneio, segundo as apostas que estão a ser feitas na Bet365, realça a Bloomberg. Na segunda-feira, era a quarta.

A continuação nesta competição milionária tem um impacto significativo nas contas dos clubes. A passagem aos quartos-de-final da Liga dos Campeões representa uma receita extra de 10,5 milhões de euros para as equipas. E se continuarem na competição poderão conseguir mais 31 milhões de euros. Além disso, ainda poderão realizar mais receitas extraordinárias, de publicidade e marketing.

A Bloomberg realça que a compra do passe de Cristiano Ronaldo, no ano passado, foi uma clara aposta da Juventus, e que reflete as ambições da equipa italiana, que disputou, pela última vez, a final da Liga dos Campeões em 2016-17, tendo perdido contra o Real Madrid.

Já na semana passada, o Borussia Dortmund também registou uma queda acentuada em bolsa, depois de ter perdido a primeira mão da Liga dos Campeões frente ao Tottenham.

Fora da liga milionária, entram hoje em campo duas equipas portuguesas, que tentam apurar-se para os oitavos de final da Liga Europa. Sporting vai defrontar o Villareal, tendo perdido em casa por 1-0. Já o Benfica recebe o Galatasaray, tendo vencido a primeira mão dos 16 avos de final por 2-1.