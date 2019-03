Juventus dispara mais de 30% após apuramento na Liga dos Campeões

As ações da Juventus estão a disparar 22,8% para 1,502 euros, tendo já chegado a subir um máximo de 30,01%. A sessão está a ser muito movimentada, tendo já trocado de mãos mais de 17 milhões de ações, o que é a média diária de negociação da Juventus nos últimos seis meses.

Esta subida expressiva das ações tem uma justificação: a passagem para os quartos de final da Liga dos Campeões da equipa de futebol principal. Um feito que os investidores estavam a considerar difícil de alcançar, depois de a Juventus ter perdido a primeira mão desta competição por 2-0.

Contudo, Cristiano Ronaldo conseguiu marcar três golos, passando assim a Juventus para a frente do marcador.

A continuação nesta competição milionária tem um impacto significativo nas contas dos clubes. A passagem aos quartos-de-final da Liga dos Campeões representa uma receita extra de 10,5 milhões de euros para as equipas. E se continuarem na competição poderão conseguir mais 31 milhões de euros. Além disso, ainda poderão realizar mais receitas extraordinárias, de publicidade e marketing.



As ações da Juventus tinham sofrido um duro golpe após a primeira mão, com os investidores a diminuírem as apostas de uma passagem para a próxima fase por parte da equipa italiana.