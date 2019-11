KKR levanta 5,8 mil milhões de euros para o maior fundo europeu de sempre

A Kohlberg Kravis Roberts (KKR) angariou 5,8 mil milhões de euros para o seu fundo, que será o maior europeu de sempre, adiantou o Financial Times. Desse valor, a KKR já alocou 28% em investimentos em vários negócios.





A empresa baseada em Nova Iorque disse que o seu fundo europeu vai-se focar em transações de "private equity", ou seja, em empresas que não estão ainda cotadas em bolsa na Europa Ocidental. Adiantou ainda que vai investir 400 milhões do seu capital neste fundo, de acordo com um comunicado divulgado pelo FT, nesta terça-feira.





"Estamos muito satisfeitos com a resposta dos investidores à nossa última chamada para o fundo emblemático na Europa", disse Alisa Amaroda Wood, da KKR, no comunicado, acrescentando que "a procura significativa que vimos numa ampla variedade de clientes institucionais e privados em todo o mundo são testemunhos do forte histórico da nossa equipa".





O novo fundo já alocou 28% do valor em negócios antes de fechar o levantamento desta terça-feira, segundo o FT.



Os que já foram anunciados incluem a compra de uma participação na Axel Springer, dona do jornal alemão Bild, e uma participação de 50% na nórdica Soderberg & Partners.