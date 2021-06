Lagarde, banca portuguesa e 3 outras coisas que precisa de saber para começar o dia

O Banco de Portugal arranca a semana com a divulgação do relatório de estabilidade financeira referente ao mês de junho. O documento, que analisa os principais riscos para a estabilidade financeira em Portugal e o enquadramento macroeconómico e de mercado, será apresentado numa conferência de imprensa que contará com a presença do governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, e do administrador Luís Laginha de Sousa.