Libra afunda mais de 1% após declarações de May

Theresa May confirmou o adiamento da votação no Parlamento do acordo entre o Reino Unido e a União Europeia sobre a saída do país da região económica. E anunciou que iria voltar, com carácter de urgência, às negociações com Bruxelas. Os investidores estão a penalizar fortemente a libra.