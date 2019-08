O cenário de o Reino Unido sair da União Europeia sem acordo está a ganhar cada vez mais força e a libra tem sido penalizada por estes receios. Mas a tendência deverá agravar-se caso este cenário se concretize.

Uma sondagem efetuada pela Bloomberg junto de analistas dá conta que caso aconteça um Brexit caótico a moeda britânica poderá desvalorizar para o nível mais baixo desde 1895.

A mesma sondagem, efetuada junto de 13 bancos de investimento, mostra que a probabilidade de o Reino Unido sair da UE sem acordo é agora de 30%, bem acima dos 10% registados em fevereiro, quando a Bloomberg fez uma sondagem idêntica.

Neste cenário, a média das estimativas dos analistas aponta para que a libra desvalorize mais 9% para 1,10 dólares, o que corresponde ao nível mais baixo em 34 anos.

Quanto à possibilidade de novo adiamento do Brexit ou eleições legislativas antecipadas, os analistas atribuem uma probabilidade idêntica a uma saída sem acordo. Já o cenário de Bruxelas e Londres fecharem um acordo antes de 31 de outubro é visto como o menos provável (15%).

"O risco de uma crise cambial está a aumentar. Estava a trabalhar na quarta-feira negra de 1992 e não quero assistir a uma carnificina como essa outra vez", disse à Bloomberg Luke Hickmore.

O gestor de ativos da Aberdeen Standard Investments referia-se à queda de 10% que a libra sofreu nessa semana de setembro de 1992, que obrigou o Reino Unido a retirar a libra do mecanismo europeu de taxas de câmbio.

Desde o adiamento do Brexit que estava previsto para março a libra já desvalorizou cerca de 7% e está a cotar nos 1,21 dólares. A tendência negativa da moeda britânica acentuou-se assim que os conservadores escolheram Boris Johnson para substituir Theresa May à frente do governo britânico. Assim que chegou ao n.º 10 de Downing Street Boris Johnson lançou um ultimato à União Europeia e o seu governo reconheceu que um Brexit sem acordo é agora mais provável.

Se a libra recuar para os níveis de 1985, o foco estará em saber o que vai fazer o Banco de Inglaterra. O Governador Mark Carney já avisou que "altamente improvável" que aconteça uma intervenção.