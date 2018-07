Lince Capital lança fundo com "taxa de remuneração expectável de 6%"

Reuters

A gestora de fundos Lince Capital lançou um novo fundo de capital de risco, denominado Alpha Capital, que arrancará com um capital inicial de 30 milhões de euros e tem uma subscrição mínima de 50 mil euros.

Este fundo visa "investimentos no sector imobiliário na óptica da obtenção de rendimento e grande potencial de valorização, tendo como expectativa uma taxa de remuneração expectável de pelo menos 6% ao ano, podendo a distribuição dos dividendos ser realizada a partir do terceiro ano", refere um comunicado da Lince Capital adiantando que esta projecção é líquida de despesas de funcionamento.



A gestora liderada por Vasco Pereira Coutinho acrescenta que o fundo pretende angariar um montante inicial de 30 milhões de euros, sendo que o montante mínimo de investimento é de 50 mil euros, que corresponde a duas unidades de participação.



"No caso de um investimento inicial de 100.000 euros, prevê-se que o investidor acumule até 76.239 euros após os 10 anos", refere o comunicado, adiantando que "a duração [é de] de 10 anos, não renovável, podendo, no entanto, ser prorrogada por um período igual ou inferior ao prazo inicial". Acrescenta que "a estratégia comercial do fundo assenta no mercado da distribuição alimentar/não alimentar e Wellness".

"Este fundo destina-se a investidores não qualificados e representa uma alternativa viável para os pequenos e médios investidores que pretendem diversificar as suas fontes de rendimento, investindo em produtos de risco mais reduzido com uma rentabilidade acima da média face aos mercados concorrentes", refere Vasco Pereira Coutinho, que é o presidente do conselho de administração da Lince Capital.