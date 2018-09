27,5 cêntimos,

O presidente norte-americano decidiu, na segunda-feira, impor tarifas alfandegárias às importações chinesas . Mas Donald Trump afirmou que vai "poupar" 300 produtos em relação à lista inicial. Esta medida está a animar as praças europeias e a contagiar Lisboa. A bolsa nacional abriu no verde, à boleia dos ganhos do grupo EDP.O índice de referência nacional, o PSI-20, abriu em alta de 0,19% para 5.338,70 pontos, com 11 cotadas a subir, quatro em baixa e três inalteradas.A animar a praça portuguesa segue o grupo EDP. A casa-mãe está a subir 1,07% para 3,299 euros, enquanto a subsidiária EDP Renováveis valoriza 0,47% para 8,47 euros.Ainda do lado dos ganhos, destaque para a Jerónimo Martins, com a retalhista a ganhar 0,69% para 13,10 euros. Mas também para a Corticeira Amorim (+0,18%), Navigator (+0,47%) e Semapa (+0,23%).A limitar os ganhos do índice nacional segue o BCP e a Galp Energia. O banco liderado por Miguel Maya cai 0,33% para 24,46 cêntimos, enquanto a petrolífera cede 1,28% para 16,24 euros, num dia em as acções passam a negociar sem direito ao dividendo intercalar de