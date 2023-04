Lisboa acorda no verde com Galp a subir mais de 1%

14,30 dólares por barril.

A bolsa de Lisboa abriu em terreno positivo, com o PSI a subir 0,36% para 6.175,56 pontos. Das 16 cotadas que compõem o índice, 11 arrancaram o dia com ganhos, quatro com perdas e inalteradas.A Galp é a cotada que mais impulsiona o índice português, com uma subida de 1,55% para os 11,14 euros. A petrolífera portuguesa regista ganhos num dia em que divulgou que viu a margem de refinação superar as estimativas no primeiro trimestre do ano, ao atingir osTambém a Navigator e a Mota-Engil estão entre as empresas do PSI que mais valorizam, com avanços de 0,72% e 0,68%, respetivamente. As ações da papeleira negoceiam nos 3,340 euros e as da construtora nos 1,788 euros.Notícia em atualização