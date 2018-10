Lisboa apanha boleia da subida de mais de 1% do BCP

As bolsas europeias abriram com ganhos e estão a dar boleia a Lisboa. A praça portuguesa está a ser animada pela valorização de mais de 1% do BCP, num dia em que a negociação deve ser novamente marcada pelo Orçamento do Governo italiano.

A bolsa nacional abriu no verde, recuperando de três dias de perdas. O índice está a ser animado pelos ganhos de mais de 1% do BCP, mas também pela subida das principais bolsas europeias. Isto depois de o Governo italiano ter cedido à Europa e decidido reduzir a meta do défice a partir de 2020.