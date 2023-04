Lisboa começa dia no verde. BCP e Mota Engil impulsionam PSI

O PSI avança 0,42%, para os 6.190,39 pontos, depois de ontem ter voltado a renovar máximos de finais de agosto do ano passado. Das 16 cotadas que compõem o índice de referência nacional, 13 estão em alta, uma no vermelho e duas inalteradas.Tal como no fecho da sessão de quinta-feira, BCP e Mota-Engil lideram ganhos. O BCP segue a somar 0,90% para 0,2234 euros, e a Mota Engil avança 0,67% para 1,80 euros, depois de a assembleia geral extraordinária da espanhola Duro Felguera ter aprovado na quinta-feira a entrada da Mota-Engil México e da Prodi

Os restantes pesos pesados também estão no verde. EDP Renováveis valoriza 0,53% para 21,50 euros, a casa mãe sobe 0,43% para 5,116 euros, e a Galp ganha 0,23% para 10,96 euros.No vermelho abriu apenas a Nos, a desvalorizar ligeiramente 0,05% para 4,37 euros. Ibersol e Corticeira Amorim começaram a sessão inalteradas.Notícia atualizada às 8h25