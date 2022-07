Lisboa fecha a ganhar com Semapa na frente

O PSI encerrou a avançar 0,47%, para os 5.995,39 pontos, em linha com as praças europeias.

Das 15 cotadas do índice nacional apenas uma fechou no vermelho, e uma fechou inalterada, com as restantes 13 a terminaram o dia em alta.

A liderar os ganhos esteve a Semapa, com uma subida de 3,03%. A suportar o bom desempenho do PSI destacaram-se também os CTT, a subir 2,12%. Todas as outras empresas cotadas com ganhos registaram subidas abaixo de 1%.Pela negativa, no encerramento da sessão, destaca-se a Greenvolt, a perder 1,75%. A REN terminou o dia na linha d'água.No setor energético, a Galp avançou 0,79%, num dia em que o preço do petróleo segue em alta, enquanto o grupo EDP subiu 0,37%, no caso do braço para as energias renováveis (EDPR) e 0,17% para a casa-mãe.Também pela positiva os pesos pesados BCP e Jerónimo Martins ganharam 0,59% e 0,57%, respetivamente.