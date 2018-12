Lisboa sobe mais de 1,5% na melhor sessão desde Junho

A bolsa nacional encerrou no verde pela quarta sessão consecutiva, naquela que foi a maior subida desde Junho.

Isto num dia dominado por ganhos expressivos no resto da Europa, com os investidores a aplaudirem o acordo comercial alcançado entre os EUA e a China este fim-de-semana.

O índice de referência nacional, o PSI-20, fechou em alta de 1,52% para 4.989,02 pontos. Das 18 cotadas que compõem o índice, 12 subiram, quatro recuaram e duas ficaram inalteradas.

Esta subida acontece depois de os EUA e a China terem alcançado uma trégua comercial ao suspenderem por 90 dias o agravamento das tarifas norte-americanas para dar mais tempo aos dois países de iniciarem o processo de negociação. Este acordo levou as bolsas do Velho Continente a registarem ganhos de mais de 1% e a contagiar positivamente Lisboa.

Além do acordo, também a subida acentuada dos preços do petróleo ao longo da sessão puxaram pelas praças europeias, tanto em Londres como em Nova Iorque. Isto à boleia de sinais de entendimento na OPEP para cortar a produção da matéria-prima e depois de uma região do Canadá ter implementado cortes sem precedentes na sua oferta.



Por cá, e neste contexto, a Galp Energia foi das cotadas que mais puxou pelo índice nacional. A petrolífera liderada por Carlos Gomes da Silva valorizou 3,75% para 15,06 euros. Ainda no sector energético, a EDP subiu 0,78% para 3,111 euros e a EDP Renováveis avançou 1,36% para 7,805 euros.

Na banca, o BCP subiu 2,78% para 25,5 cêntimos, enquanto, no retalho, a Jerónimo Martins avançou 0,43% para 10,585 euros.

Contudo, o destaque vai para as papeleiras. A Altri subiu 4,36% para 6,70 euros, a Semapa avançou 2,44% para 14,30 euros, enquanto a Navigator valorizou 3,78% para 3,844 euros.