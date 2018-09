Já as do Banco Comercial Português subiram 1,48% para os 24,69 cêntimos e as da Jerónimo Martins valorizaram 2,55% para os 12,655 euros. Já no que toca ao sector do papel as subidas foram transversais: a Altri subiu 1,16% para os 7,82 euros, a Navigator valorizou 1,27% para os 4,132 euros e a Semapa avançou 0,92% para os 17,5 euros. De referir ainda a subida de 2,08% da Sonae para os 90,7 cêntimos.



Além disso, a Pharol também recuperou de forma significativa depois de ter afundado mais de 15,5% em sete sessões. A cotada valorizou nesta sessão depois de a assembleia-geral ter aprovado na passada sexta-feira a injecção de capital que vai permitir a participação no aumento de capital da brasileira Oi. As acções da Pharol subiram 4,76% para os 19,8 cêntimos.



" A sessão de hoje foi marcada por uma recuperação dos títulos mais expostos às economias emergentes", consideram os analistas do BPI no comentário de fecho, referindo o caso da Mota-Engil. "O mercado nacional iniciou a semana em trajectória ascendente, a recuperar parte das fortes perdas sofridas na semana passada", resumem.



No PSI-20 apenas se registaram três quedas. Foi o caso da Corticeira Amorim cujas acções deslizaram 0,54% para os 11,14 euros e ainda dos CTT que desvalorizaram 0,74% para os 3,23 euros.



Depois de "perder" 3,5 mil milhões de euros ao registar nove quedas consecutivas, o PSI-20 voltou esta segunda-feira, dia 10 de Setembro, a negociar em terreno positivo. A bolsa nacional valorizou 0,88% para os 5.279,09 pontos, a maior subida das últimas três semanas. A praça lisboeta acompanha assim a tendência positiva da Europa.As bolsas europeias estão a negociar em alta. O Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, valoriza 0,53% para os 375,76 pontos, recuperando de mínimos de Abril. Os sectores da banca e do retalho são os que dão um maior impulso à Europa, mas as subidas são generalizadas, principalmente na Grécia e Itália. A nível internacional, os mercados emergentes continuam a preocupar com mais países a juntarem-se à situação de crise monetária , mas a tendência é de recuperação.