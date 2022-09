Lisboa no verde com EDP na liderança

A Greenvolt o programa "Comunidades Inclusivas", uma iniciativa que visa apetrechar IPSS e associações do terceiro setor a reduzir os encargos com eletricidade, partilhando poupanças com a comunidade local.

A bolsa de Lisboa iniciou a sessão de segunda-feira com ganhos, com o PSI a avançar 0,76% para 5.883,42 pontos, em linha com a Europa.Foi uma valorização em parte sustentada pelo setor energético, com a EDP na frente, a ganhar 1,70%. A Greenvolt subiu 1,44%, a EDP Renováveis 1,43%, a Galp ganhou 0,52% e a REN 0,19%.A Greenvolt, em particular, valoriza depois de ter anunciado, na segunda-feira,Também a ganhar estiveram esta manhã o BCP (+1,53%), a Altri (+1,14%), a Sonae (+0,53%), a Jerónimo Martins (+0,44%), CTT (+0,32%), Nos (+0,11).Em sentido contrário, com perdas, destaque para a Navigator (-0,55%), Corticeira Amorim (-0,51%) e Mota-Engil (-0,50%). A Semapa manteve-se inalterada.