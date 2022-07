Lisboa no vermelho, com Galp a liderar perdas

A Bolsa de Lisboa arrancou a semana no vermelho, com a Galp a comandar as perdas.





O índice de referência nacional PSI começou o dia a desvalorizar 0,22% para 5.924,07 pontos. Entre as 15 cotadas que compõe o "benchmark" nacional, oito negoceiam no vermelho, seis no verde e uma mantém-se inalterada.



A Galp comanda as perdas, a desvalorizar 1,13% para 9,63 euros, apesar de a energética ter anunciado uma subida dos lucros para 420 milhões no primeiro semestre do ano, um período fortemente afetado pelo impacto da guerra na Ucrânia e consequente crise nas matérias primas.



Também o BCP abriu a sessão a descer, com menos 0,77%, seguido da Navigator (-0,59%), EDP Renováveis (-0,54%), Nos (-048%), Mota-Engil (-0,33%) e Corticeira Amorim (-0,20%) e CTT (0,16%).



Em sentido contrário, a Greenvolt começou a semana com uma valorização de 1,85% para 8,24 euros. A Altri abriu a sessão a ganhar 0,58%, a RENE 0,37%, a Sonae 0,36%, a EDP 0,11% e a Jerónimo Martins 0,09%. A Semapa estava, na abertura da sessão, inalterada.