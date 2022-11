Lisboa pintada de verde, animada pelo BCP

registou um lucro de 97,2 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, um resultado 63% superior aos 59,5 milhões de euros obtidos no período homólogo.



Em Portugal o resultado líquido foi de 295,7 milhões, "em consequência do crescimento de 9,3% dos proveitos core, da redução de 3,4% dos custos recorrentes e da melhoria de 11 pontos base no custo do risco", explicou o banco.





A bolsa de Lisboa abriu esta terça-feira em terreno positivo, com o índice PSI a avançar 1,51% para 5.804,49 pontos, em linha com as principais praças europeias.Das 15 cotadas que integram o índice de referência, 14 registavam ganhos e uma mantinha-se inalterada.O BCP liderava os ganhos, a valorizar 7,62%, um dia depois de ter apresentado contas:Com fortes ganhos estava também, esta manhã, a Galp, que valorizava 2,53%, seguida da Mota-Engil, que subia 1,15%. Outras quatro cotadas registavam ganhos acima de 1%: Jerónimo Martins (+1,14%), Corticeira Amorim (+1,12%), Altri (+1,06%) e Greenvolt (+1,03%).Nenhuma cotada registava perdas, mas a Semapa mantinha-se inalterada.