Lisboa recua mais de 1% e acompanha perdas na Europa

A praça portuguesa abriu no vermelho, em linha com o resto da Europa. A sessão deve ser dominada pelas quedas, numa altura em que aumentam as dúvidas dos investidores em torno do acordo comercial alcançado entre os EUA e a China.

A euforia em torno do acordo comercial alcançado entre os EUA e a China continua a perder força. Os mercados europeus abriram no vermelho, e Lisboa não é excepção. A praça portuguesa está a ser pressionada pela queda de mais de 1% do BCP e da Galp Energia.O índice de referência nacional, o PSI-20, está a recuar 1,05% para 4.886,47 pontos. Das 18 cotadas que compõem o índice, 14 descem, duas sobem, enquanto duas seguem sem alterações.

Os investidores ficaram satisfeitos com o "cessar-fogo comercial" entre os EUA e a China, num acordo que suspendeu a guerra comercial durante 90 dias. Este acordo veio intensificar a expectativa de que os presidentes norte-americano e chinês poderiam chegar a um entendimento que ponha termo à aplicação mútua de tarifas aduaneiras.

Contudo, este sentimento acabou por perder força depois de Donald Trump ter escrito no Twitter que "se este acordo não acontecer, lembrem-se…. Sou um Homem de Tarifas".

Em Lisboa, o BCP é das cotadas que mais pressiona o índice nacional. O banco liderado por Miguel Maya recua 1,37% para 24,41 cêntimos. Também a Galp Energia cede 1,35% para 14,66 euros, num dia de perdas acentuadas dos preços do petróleo nos mercados internacionais. O Brent, negociado em Londres, está a recuar 1,58% para 61,10 dólares por barril.

Ainda no sector energético, a EDP está a perder 0,68% para 3,089 euros. Já no retalho, a Jerónimo Martins cede 1,23% para 10,47 euros.

Contudo, o destaque vai para o sector do papel. Enquanto a Navigator perde 0,59% para 3,68 euros e a Semapa cede 0,87% para 13,70 euros, a Altri está a cair 6,70% para 6,13 euros, isto depois de a espanhola Indumenta Pueri, através da Global Portfolio Investments, ter vendido a participação de 3,1% que detinha na Altri por cerca de 37 milhões, saindo totalmente do capital da empresa.



(Notícia actualizada às 8:18 com mais informação)