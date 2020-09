Londres acolhe primeira entrada em bolsa desde início da pandemia

A bolsa de Londres vai ser palco de uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), a primeira desde que a pandemia de covid-19 tomou conta do globo. É ainda a maior estreia em mais de um ano.



A The Hut Company confirmou esta quinta-feira que planeia entrar em bolsa no fim deste mês. A empresa britânica de e-commerce pretende angariar 1.030 milhões de libras, o que significa que passará a estar avaliada em 4,5 mil milhões de libras, refere a CNN Business.





Fundos que são geridos pela BlackRock, pela Qatar Investment Authority e pela Janus Henderson comprometeram-se a comprar ações no valor de 565 milhões de libras.A The Hut Group gere sites de comércio eletrónico, como é o caso do Lookfantastic, Skinstore e Mankind, ao mesmo tempo que vende os seus próprios produtos de nutrição e de beleza. Em 2019, as vendas cresceram 24% para os 1,1 mil milhões de libras. Esta será a primeira IPO em Londres a angariar mais de 500 milhões de libras desde que a Airtel Africa e a Trainline se estrearamem bolsa em junho de 2019.O mês de agosto foi o mais agitados em termos de IPO nos Estados Unidos, ao serem fechados 41 acordos no valor de 16,4 mil milhões de dólares, aponta a fornecedora de dados Dealogic.