Londrina Sirius afunda mais de 60% em bolsa depois de falhar financiamento de projeto-chave

A falta de apoio do Governo do Reino Unido terá deitado abaixo as possibilidades de seguir com a emissão de dívida que sustentava o novo projeto da Sirius. A empresa não resistiu em bolsa.

A londrina Sirius Minerals, que se dedica à exploração mineira, preparava-se para um novo projeto. O futuro – e presente – mudaram quando a empresa não conseguiu o financiamento desejado para avançar, o que ditou uma derrocada em bolsa. O valor da cotada já caiu para menos de metade.

O plano da Sirius Minerals era emitir 500 milhões de dívida, mas o Governo "minou" a estratégia ao recusar-se a apoiar o projeto. O CEO da empresa, Chris Fraser, disse que não era possível avançar com a operação de venda de obrigações devido às "condições do mercado".

O projeto em causa é a construção da mina de Woodsmith, uma das maiores obras deste tipo dos últimos anos, e o objetivo é aceder às reservas de um mineral que pode ser usado como fertilizante mas não está comercialmente testado. Sem este projeto, cujo investimento total é de 3,8 mil milhões de dólares, a empresa não tem outra fonte de liquidez.



O projeto já havia sido suspendido no mês passado, com a intenção de ser retomado este mês, pois a suspensão foi necessária para aceder a um crédito de 2,5 mil milhões de dólares concedido pelo JP Morgan.