Lufthansa em risco e outras 4 coisas que precisa de saber para começar o dia

União Europeia e China discutem relações

A União Europeia e a China realizam um encontro bilateral, por videoconferência, para debaterem o relacionamento futuro. Também hoje, o Eurostat divulga dados sobre o comércio entre os dois blocos em 2020.



Mercado reage a risco de chumbo do resgate da Lufthansa

O CEO da Lufthansa alertou os funcionários, numa carta a que a Bloomberg teve acesso no domingo, de que o plano de resgate do Estado alemão, no montante de nove mil milhões de euros, poderá ser rejeitado pelos acionistas, colocando em risco o futuro da maior companhia aérea europeia.





As novidades da Apple

O Worldwide Developers Conference (WWDC) da Apple arranca hoje e decorre até 26 de junho. Ao contrário do habitual este ano, devido à pandemia, o evento em que habitualmente a empresa fundada por Steve Jobs apresenta as suas novidades, será totalmente virtual.



CTT e Nos concentram atenções

Os investidores estarão atentos aos CTT, após ser revelado que o banco central da Noruega passa a deter agora 5,79% do capital desta cotada. O Norges Bank já tinha passado o patamar dos 5% nos CTT numa operação realizada a 22 de maio. Já a Nos aprovou o pagamento de um dividendo de 0,278 euros por ação, num total de 143,2 milhões de euros.





Emissão obrigacionista da Benfica SAD

A SAD do Benfica anunciou sábado uma emissão obrigacionista de 35 milhões de euros, com uma taxa de juro de 4%. A operação surge na sequência do impacto da pandemia da covid-19 e contraria a anterior posição da socieda anónima desportiva das "águias" de pretender diminuir a exposição aos obrigacionistas.