Maior fundo de pensões do mundo “engorda” investimentos para recorde à boleia das acções

O fundo de pensões do governo do Japão viu o valor dos seus activos aumentar para cerca de 1,29 biliões de euros, um nível recorde, devido à subida das acções no terceiro trimestre.

Bloomberg

No período entre Julho e Setembro, o fundo gerou um retorno de 3,4%, ou 5,4 biliões de ienes, impulsionado pelas acções estrangeiras, o investimento que teve o melhor desempenho (7,1%).



Os resultados, divulgados esta sexta-feira, 2 de Novembro, cobrem o final de um movimento de alta nas acções, que levaram os índices norte-americanos para máximos. No entanto, com cerca de metade dos seus investimentos em acções nacionais e estrangeiras, o desempenho do fundo de pensões do Japão pode sofrer um revés, devido às recentes correcções.



"Enquanto o fundo de pensões do Japão mantiver acções, não pode evitar altos e baixos nos seus resultados", afirmou Shingo Ide, estratega do NLI Research Institute, em Tóquio, em declarações à Bloomberg. "Mas eles não têm escolha a não ser assumir um certo nível de risco para gerir o financiamento das pensões do país de forma sustentável, uma vez que os juros das obrigações ainda permanecem baixos em todo o mundo".



No terceiro trimestre deste ano, o índice Topix subiu 5%, enquanto a ‘yield’ das obrigações do governo japonês a dez anos avançou 9,5 pontos base para 0,125%. O índice MSCI World subiu 4,5% e as acções da Apple, a maior participação accionista do fundo fora do Japão, valorizaram 22%.



A moeda do Japão enfraqueceu 2,6% em relação ao dólar no trimestre e os títulos do Tesouro dos EUA perderam 0,6%.



O fundo duplicou os seus investimentos em acções e cortou a aposta em obrigações, como parte de uma estratégia iniciada em Outubro de 2014. Antes desta mudança, metade dos investimentos do fundo estavam alocados em obrigações do Japão.



Neste momento, o fundo tem 25,7% dos seus investimentos em acções estrangeiras, 25,7% em acções do Japão, 25,3% em obrigações do Japão, 14,8% em obrigações estrangeiras e 8,6% em activos de curto prazo. As acções estrangeiras geraram um retorno de 7,1% e as do Japão de 5,9%.