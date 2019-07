Maior fundo soberano de Abu Dhabi está a contratar

O Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) planeia lançar novas vagas de emprego, maioritariamente nas áreas de investimento e research.





A abertura destas vagas está prevista para este ano, de acordo com o relatório anual. As oportunidades deverão concentrar-se nos departamentos de tesouraria e de rendimento fixo.





O ADIA gere um portefólio de cerca de 697 mil milhões de dólares, cujo retorno tem vindo a diminuir. Desde o início do ano, a taxa de retorno caiu dos 6,5% para os 5,4%. Esta redução leva a que o fundo registe o retorno mais baixo desde 2008, o ano em que produziu o primeiro relatório.





Apesar do atual retorno do ADIA estar abaixo do próprio registo de há nove anos, se o termo de comparação for um dos principais índices norte-americanos, o S&P500, o fundo consegue equiparar-se: o S&P obteve, em média, um retorno anual de 5,6% nos últimos 20 anos.





De momento, o ADIA é constituído por 42% de ações, mas também possui ativos como obrigações, imobiliário e infraestruturas.