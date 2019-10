Maior fundo soberano do mundo desinveste no petróleo

O Norges Bank, que gere o maior fundo soberano do mundo – o da Noruega – anunciou que vai retirar 5,4 mil milhões de euros aplicados em empresas petrolíferas cotadas no índice FTSE Russell.

O maior fundo de pensões do mundo confirmou, esta terça-feira, o que já tinha avançado em março passado: que vai desinvestir no petróleo. Mas desta vez com mais pormenores.

O governo norueguês anunciou, em comunicado citado pela Bloomberg, que a decisão de desinvestir em empresas de petróleo e gás aplica-se às companhias classificadas no índice FTSE Russell como "Petróleo: produtoras de crude".

A meio de setembro, 95 empresas recaíam nessa classificação no índice de referência e universo de investimento do Government Pension Fund Global (GPFG), que é gerido pelo Norges Bank.

Essas 95 empresas representavam cerca de 0,8% do "benchmark" do GPFG para as ações, correspondendo a 54 mil milhões de coroas norueguesas (5,44 mil milhões de euros).

Este desinvestimento, informou o governo, irá ser realizado de forma gradual.

A Noruega conta com dois fundos soberanos, o Government Pension Fund Global e o Government Pension Fund Norway.

O primeiro é uma continuação do chamado "Fundo de Petróleo" e o Ministério das Finanças é o responsável pela sua gestão – mas a gestão operacional está delegada no banco central do país, o Norges Bank.





As receitas deste fundo provêm do rendimento total que o governo norueguês obtém com as atividades petrolíferas e do retorno sobre os investimentos do fundo.