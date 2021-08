Maior fundo soberano do mundo ganha 9,4% no semestre. Ações energéticas deram impulso

95 mil milhões de euros)



No final de junho, o Norges Bank tinha assim 11,673 biliões de coroas norueguesas (1,12 biliões de euros). Do total, 72,4% estava investido em ações, 25,1% em obrigações, 2,4% em imobiliário e 0,1% em infraestruturas de energias renováveis.

O fundo soberano da Noruega ganhou 9,4% -- ou 990 mil milhões de coroas norueguesas (equivalente a cerca de-- no primeiro semestre do ano e bateu o benchmark. As ações foram o investimento mais rentável da instituição financeira e mais que compensaram as perdas com obrigações, de acordo com dados oficiais divulgados esta quarta-feira."Os investimentos em ações tiveram o contributo mais positivo para o retorno total na primeira metade do ano e, especialmente, os investimentos nos setores de energia e finanças. Os investimentos em empresas de energia deram um ganho de 19,5%", explicou o CEO do Norges Bank Investment Management, Nicolai Tangen, em comunicado.Num período marcado por um agravamento da pandemia de Covid-19, os setores da saúde e da tecnologia tiveram igualmente retornos "sólidos", com a tecnologia a render 16,8%. "Várias grandes empresas de tecnologia viram um contínuo aumento da publicidade nos canais digitais", diz Tangen.De forma agregada, o retorno do investimento em ações daquele que é o mais fundo soberano do mundo foi de 13,7%, enquanto o imobiliário deu 4,6%. Esses ganhos comparam com perdas de 2% das obrigações e de 1,9% dos investimentos em infraestruturas de energias renovávies. Além disso, a depreciação da coroa norueguesa tirou 79 mil milhões de coroas (10,6 mil milhões de euros) ao fundo.