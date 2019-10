Este anúncio, ainda que não seja oficial, mostra que a oferta pública inicial (IPO, na sigla inglesa) deverá mesmo ir para a frente, após vários avanços e recuos. No ano passado, a empresa esteve quase a ir para a bolsa, mas cancelou a operação.A Saudi Aramco deverá estrear-se em bolsa com o dobro da capitalização de tecnológicas como a Apple ou a Microsoft (que valem cerca de um bilião de dólares) e pretende distribuir 75 mil milhões de dólares no próximo ano . Em 2018, o dividendo da empresa tinha sido de 58 mil milhões de dólares.Em resposta à Reuters, a petrolífera saudita disse que "não comenta rumores ou especulação", mas assegurou que continua a reunir-se com os acionistas para preparar o IPO. "A empresa está pronta, o 'timing' irá depender das condições de mercado e será uma escolha dos acionistas", explicou a empresa.No ano passado, a empresa lucrou 111 mil milhões de dólares, o que fez da Saudi Aramco a empresa mais lucrativa do mundo. Esta operação faz parte da estratégia do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, para estimular e diversificar a economia saudita, injetando mais milhões em capital para o fundo soberano do país.Este ano a empresa terá lucrado 68 mil milhões de dólares até ao final do terceiro trimestre (o que inclui o ataque com drones a 14 de setembro), de acordo com a Bloomberg, que cita fontes próximas da Saudi Aramco. Este é o valor que está a ser comunicado aos investidores interessados no IPO. No entanto, é de notar que as contas não são auditadas nem há valores comparáveis relativos a 2018.Contudo, segundo a Bloomberg, o Governo tem tido dificuldades em persuadir os investidores a aceitar a avaliação da empresa de dois biliões de dólares, o que está a contribuir para o atraso do IPO. Além disso, o ataque com drones às instalações da empresa a 14 de setembro também contribuiu para esse adiamento.(Notícia atualizada às 9h50 com os lucros até setembro)