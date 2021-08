Maiores estreias de SPAC têm cunho de ex-banqueiros

Nas últimas semanas foram concluídos vários IPO de SPAC. As operações mais valiosas foram protagonizadas pela estreia do veículo Pegasus, criado pelo ex-CEO do Unicredit e outros ex-banqueiros.

