Mais de um quarto dos fundos renderam acima de 10%

O bom desempenho registado pelos mercados acionistas no ano passado impulsionou as rendibilidades dos fundos em 2021. Os produtos que investem em ações negociadas em Wall Street voltaram a destacar-se na lista dos mais rentáveis, mas as ações nacionais também brilharam.

