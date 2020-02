Associação Automóvel de Portugal (ACAP), a

267.828 unidades.



Quanto aos restantes créditos aos consumidores, o crédito pessoal aumentou 17,1% para os 297 milhões de euros em dezembro, tendo sido pedido por 44,5 mil pessoas, mais 11% do que no período homólogo.



Nos cartões de créditos e nas linhas a descoberto, o montante do crédito subiu 2,2% para os 101 milhões de euros e o número de contratos aumentou 9,1% para os 83,6 mil consumidores.



Estes valores são provisórios e sujeitos a revisões.

Uma das conclusões que se pode retirar destes dados é que o valor médio do crédito automóvel passou de 15,6 mil euros em 2018 para 14,2 mil euros em 2019.Esta tendência que se registou no conjunto do ano marcou também dezembro, mês para o qual foram revelados os dados hoje. Nesse mês, em termos homólogos, o montante do crédito automóvel baixou 0,4% para os 270 milhões de euros. Já o número de contratos aumentou 0,3% para os 18,1 mil.No ano passado, as vendas de carros caíram pela primeira vez desde 2012 . Segundo aqueda foi de 2% para as