Maré vermelha na Bolsa de Lisboa. PSI-20 tomba 1,72%

Foi um arrastão vermelho. A Bolsa de Lisboa encerrou a sessão desta quinta-feira com o PSI-20 a deslizar 1,72% para os 5578,34 pontos, em sintonia com a queda generalizada que se verifica nas praças europeias, muito pressionadas pelos setores energético e da banca.Com 16 das cotadas no principal índice português em queda, apenas a Ibersol e a Novabase valorizaram, 3,89% e 0,63% respetivamente. As ações da Ramada mantiveram-se inalteradas.A Ibersol escapou às quedas, aproveitando o entusiasmo dos investidores por amanhã se começarem a negociar na Bolsa de Lisboa as novas ações que foram emitidas no aumento de capital. Também lucrou com a nova avaliação da JB Capital, cuja subida do preço-alvo promete um retorno potencial de 82%.A Altri foi a cotada que mais caiu, 4,23%, com o mercado pessimista com as contas da produtora de papel, que ainda hoje vão ser divulgadas.BCP, Galp Energia e o grupo EDP acompanharam os desempenhos das suas congéneres europeias e registaram quedas acentuadas. O banco de Miguel Maya caiu 3,45%, a EDP Renováveis desceu 3,38%, a Galp desvalorizou 1,63% e a EDP derrapou 1,07%.A Jerónimo Martins, apesar de também ter acompanhado a maré vermelha, foi a cotada que menos caiu, registando um deslize de 0,39%.Mesmo alinhada com o resto da Europa, Lisboa foi, ainda assim, a praça com o tombo mais acentuado esta quinta-feira.(Notícia atualizada)