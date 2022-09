Maré vermelha na bolsa. Greenvolt tomba quase 3%

resultado líquido de 1,2 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano, numa subida de 17% face ao período homólogo.





A bolsa de Lisboa abriu a sessão de quarta-feira em terreno negativo, sem que nenhuma cotadada esteja a negociar no verde. O PSI recua 0,75% para 5.922,13 pontos, em linha com as praças europeias abertas a esta hora.Das 15 empresas cotadas, 13 descem e duas mantêm-se inalteradas.O setor energético regista perdas significativas, lideradas pela Greenvolt. A empresa de renováveis perde 2,74%, depois de na terça-feira ter anunciado umEm segundo lugar na lista das perdedoras está a Galp, a descer 1,78%, seguida da EDP Renováveis, que cai 1,13%. Altri, Navigator e BCP estão todas a perder mais de 1%.Mais perto do verde encontram-se a Jerónimo Martins e a Semapa, ambas inalteradas.