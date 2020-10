Mário Martins: Se Trump perder Ohio, será praticamente impossível ser reeleito

Os estados do Illinois, Iowa, Minnesota, Nebrasca, Indiana, Missouri, Ohio, Kansas, Dakota do Norte, Dakota do Sul e Arkansas foram, em 2019, os 11 maiores produtores de soja nos EUA, de entre os 29 referenciados. Mário Martins, analista da ActivTrades, considera que Trump fica com dificuldades em ser reeleito se perder no Ohio.

Mário Martins: Se Trump perder Ohio, será praticamente impossível ser reeleito









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.