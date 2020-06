Depois das quedas avolumadas de março, o Stoxx 600 já conseguiu recuperar cerca de dois terços das perdas de forma célere, mas ainda se encontra cerca de 12% negativo no acumular do ano.



Apesar da quebra recente no "rally", o índice está de volta aos eixos com o apoio dos estímulos e apoios económicos anunciados e planeados pelos Estados Unidos, nesta semana. Depois das quedas avolumadas de março, o Stoxx 600 já conseguiu recuperar cerca de dois terços das perdas de forma célere, mas ainda se encontra cerca de 12% negativo no acumular do ano.

Todas as previsões feitas pelos analistas para as bolsas globais estão a ser postas à prova num ano turbulento e recheado de volatilidade. As bolsas europeias já atingiram os máximos previstos pelos analistas, mesmo depois de terem ido a mínimos em março.Segundo a Bloomberg, os analistas apontavam para um máximo de 3.098 pontos para o pan-europeu Stoxx 50, que agrupa as 50 maiores cotadas da região. Agora, a perspetiva é que os mercados europeus recuem. Os analistas apontam para uma queda na ordem dos 4,5% face a esse valor.Para o caso do mais abrangente Stoxx 600, os máximos também já foram atingidos, encontrando-se agora a 1% de distância, se tivermos em consideração o fecho positivo de ontem.