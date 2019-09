Menores receios de recessão nos EUA animam Wall Street. Mas não basta

O Dow Jones encerrou a somar 0,06% para 26.950,26 pontos, ao passo que o Standard & Poor’s 500 ficou praticamente inalterado face a sexta-feira, com um deslize marginal de 0,01% para 2.991,77 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite cedeu 0,06% para 8.112,46 pontos.

Os novos dados económicos provenientes dos Estados Unidos reforçaram a convicção de que os sinais de recessão percecionados no mercado obrigacionista foram exagerados, bem como os receios daí decorrentes.

Os dados da IHS Markit mostraram que a economia norte-americana continua a ser a líder a nível mundial, o que ajudou à tendência.

"O crescimento global está a desacelerar, mas nos EUA o crescimento económico continua vivo", comentou à Bloomberg um estratega da Informa Financial Intelligence, Ryan Nauman.

Além disso, a garantia dada pela Reserva Federal norte-americana de que está pronta a atuar se for necessário (se houver uma debilitação da economia do pais) continuou a aliviar os investidores.

Estes dois fatores acabaram por ter mais influência no sentimento dos investidores do que o impasse na guerra comercial entre Washington e Pequim e a meia hora do final da sessão os três grandes índices do outro lado do Atlântico negociavam todos no verde.



No entanto, nos últimos minutos de transação, o S&P 500 e o Nasdaq não aguentaram o fôlego e apenas o Dow Jones acabou por fechar positivo - se bem que tanto as subidas como as descidas tenham sido pouco expressivas.