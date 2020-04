Merlin adia e parte o dividendo sem garantias de que seja todo entregue

A Merlin Properties tinha planeada a distribuição de um dividendo de 32 cêntimos em maio, sujeita a aprovação. Contudo, face à epidemia de covid-19 e ao impacto ainda incerto que esta terá no negócio da empresa, ficou decidido que só vai ser proposta, e em junho, a entrega de um pouco menos de metade do inicialmente previsto. A decisão de distribuir a restante quantia, até perfazer os 32 cêntimos iniciais, fica na mão do conselho de administração, consoante a avaliação que fizerem no futuro da situação financeira da empresa.





"A Merlin Properties vai proceder à sua Assembleia Geral no dia 17 de junho, na qual um dividendo complementar de 14,6 cêntimos por ação, pago em cash, vai ser proposto para aprovação", avança a cotada, numa nota publicado na página da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.