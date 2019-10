Metal precioso mais valioso do mundo já sobe mais de 40% este ano

O paládio tem batido sucessivos máximos históricos e já soma mais de 40% em 2019. Está acima dos 1.800 dólares por onça, já bem longe dos preços do ouro.

O paládio, que tem batido sucessivos máximos históricos, atingiu um novo recorde acima dos 1.800 dólares por onça, numa escalada que já rendeu a este metal precioso uma valorização de mais de 40% em 2019.





Já bem longe dos preços da platina e do ouro, o paládio praticamente duplicou de preço em pouco mais de um ano e é agora o metal precioso mais valioso do mundo, continuando a beneficiar da procura crescente por parte da indústria automóvel e do défice na oferta.