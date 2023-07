Millennials à espera das heranças com mira nas tecnologias

A geração nascida no pós-II Guerra Mundial começa a deixar as suas fortunas aos filhos, que estão a revelar-se mais exigentes perante as empresas que gerem o seu dinheiro.

Millennials à espera das heranças com mira nas tecnologias









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Millennials à espera das heranças com mira nas tecnologias O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar