Montepio emite 100 milhões de euros em dívida a 10 anos

O Montepio está no mercado para se financiar em 100 milhões de euros. A dívida é a 10 anos, mas passível de ser reembolsada ao fim de cinco anos. A taxa de juro inicial é de 10,5%.

A Caixa Económica Montepio Geral está no mercado para se financiar. O objetivo é colocar 100 milhões de euros, com uma maturidade a 10 anos, de acordo com a informação avançada pela Bloomberg.