Montepio reforça fundos próprios com emissão de dívida de 50 milhões

A Caixa Económica Montepio Geral (Banco Montepio) informou, em comunicado à CMVM, que realizou uma emissão de dívida subordinada ao abrigo do Programa de Euro Medium Term Note (EMTN) no montante de 50 milhões de euros.

A emissão vence em junho de 2030 e tem a opção de reembolso antecipado pelo Banco Montepio no final do quinto ano, com uma taxa de juro de 9,5%.

Foi integralmente subscrita pelo Montepio Geral Associação Mutualista, tendo por objetivo o reforço dos fundos próprios complementares, revelou no comunicado o banco liderado por Pedro Leitão.