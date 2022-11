optou por não se pronunciar sobre a dívida soberana , que se manteve assim no penúltimo grau da categoria de investimento de qualidade (ou seja, dois níveis acima de "lixo"). Já o "outlook" (perspetiva para a evolução da qualidade da dívida) permanece estável.

A economia portuguesa está a expandir mais que o esperado, mas os riscos para o crescimento poderão penalizar o objetivo do Governo de diminuir a dívida e o défice no futuro. A expectativa é da agência de notação financeira Moody's, que emitiu um novo relatório sobre o país depois de, na sexta-feira, ter mantido inalterado o "rating" nacional."O desempenho económico acima do esperado vai ser limitado pelas pressões inflacionistas e o ambiente externo desafiante", alerta a Moody's.A recuperação da actividade económica em 2021 e na primeira metade deste ano conseguiu compesar o abrandamento da economia no segundo semestre, na ótica da agência de notação financeira.No entanto, a Moody's alerta que "por outro lado, o investimento está a desempenhar um papel mais fraco no crescimento, tendo como pano de fundo o agravamento das condições de financiamento", assim como o "aumento dos custos de produção".A agência destaca ainda o ritmo "lento" da "execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) do país".Para a Moody's, o principal obstáculo ao crescimento económico nacional irá residir "abrandamento do consumo", uma vez que "a inflação pesa no poder de compra dos consumidores" e torna "os preços da importação das matérias-primas energéticas", o que se traduz "em perdas de investimento" e numa "redução da procura externa de bens e serviços portugueses".A agência de "rating" salienta ainda que o consumo privado será também pressionado com o aumento dos custos do crédito à habitação, dado o recurso comum às taxas variáveis mais sensíveis às oscilações da Euribor.A Moody's espera que a taxa anual da inflação "abrande ao longo de 2023", devido ao "efeito base e à estabilização dos preços da energia". Assim, a agência de "rating" espera que a inflação nacional chegue a 11% no final de 2022, para depois descer para 4% no final de 2023.Na sexta-feira a Moody's tinha uma avaliação a Portugal marcada, masNotícia atualizada