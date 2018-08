Moody's coloca dívida de Itália sob revisão com possível descida de nível

A Moody's indicou em comunicado, citado pela agência Efe, que espera obter a curto prazo "maior clareza sobre o caminho orçamental e a agenda de reformas" que será adoptada nos próximos meses pelo Governo formado pelo Movimento Cinco Estrelas e pela Liga (extrema-direita), que prometeram medidas que os analistas consideraram incompatíveis, como uma "drástica" descida de impostos e um subsídio para desempregados.

O processo de revisão da nota, que actualmente tem um nível de aprovação baixo, estará concluído "o mais tardar em finais de Outubro".

A Moody's adverte para o risco de a posição orçamental de Itália se debilitar em função de decisões governamentais ou da alteração de reformas feitas no passado, como a das pensões e do mercado laboral.

A agência espera a publicação da actualização do Documento Económico e Financeiro que tem as previsões económicas do país para os próximos três anos e que o Governo conta dar a conhecer antes de finais de Setembro.

O Executivo também vai ter de apresentar o orçamento para o próximo ano e enviá-lo à Comissão Europeia antes de 15 de Outubro.