Morgan Stanley multado em 20 milhões por manipular mercado de obrigações

A acusação já tinha sido levantada no mês passado, mas só agora se soube a sentença. O banco de investimento foi multado em 20 milhões de euros num caso de manipulação do mercado de obrigações por ter comprado futuros franceses e belgas para fazer disparar o preço.

O Morgan Stanley foi multado em 20 milhões de euros pelos reguladores franceses, depois de o banco de investimento britânico ter alegadamente usado a tática de "pump and dump" para manipular preços de obrigações soberanas, segundo a Bloomberg.

O esquema de "pump and dump" acontece quando há uma sobrevalorização no preço de uma ação ou outro ativo financeiro, devido a declarações falsas de algum "player". O uso desta técnica é equiparado a fraude.