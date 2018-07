Morgan Stanley vê petróleo nos 85 dólares com Trump a limitar Irão

O banco de investimento estima que o preço do barril de Brent, negociado em Londres, chegue aos 85 dólares ainda este ano. A suportar as subidas estão as ameaças de Trump aos países importadores de petróleo iraniano.

O Morgan Stanley acaba de elevar a fasquia do preço do barril de Brent, e prevê que este chegue aos 85 dólares nos próximos seis meses, avança a CNBC. Isto representa um aumento de cerca de 7,5 dólares acima da cotação actual.





A revisão em alta das previsões do banco de investimento surge numa altura em que o presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou os países que importem petróleo iraniano de sanções.