Mota-Engil financia-se em Espanha em 33,5 milhões

A Mota-Engil realizou uma emissão de dívida de curto prazo, através de papel comercial, em Espanha. O valor do financiamento foi de 33,5 milhões de euros, com títulos de curto prazo: de três meses a um ano. A construtora poderá financiar-se em até 50 milhões de euros, através deste programa.

"A colocação da emissão inaugural teve uma elevada procura por um conjunto alargado de investidores e uma preferência por prazos dilatados, tendo sido liderada pelo Bankinter, em conjunto com o Banco Finantia e a Beka Finance SV", revela o Bankinter através de um comunicado.



O papel comercial foi emitido com diferentes maturidades: três, quatro, seis e 12 meses, com as taxas de juro a variarem entre 2% e 3%. A procura ascendeu a 1,8 vezes a oferta.